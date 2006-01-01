Последний бронепоезд (фильм, 2006) смотреть онлайн
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Сюжет
Сериал «Последний бронепоезд» (2006) — четырехсерийная телеверсия одноименной военно-исторической драмы режиссера Зиновия Ройзмана с участием Андрея Панина, Дениса Никифорова, Марины Александровой, Андрея Соколова. Сериал «Последний бронепоезд» основан на реальных событиях, которые произо�шли в августе 1941 года с попавшим в ловушку к немцам 63-им корпусом Красной армии. На нашем сайте вы можете смотреть онлайн все серии телефильма «Последний бронепоезд» в хорошем качестве.
В центре сюжета находится подразделение командира Мальцева, которое, прорвав линию фронта, попало в котел к немцам. Единственный путь для вывода корпуса из окружения — это мост через реку Друть. Но стараниями диверсанта и предателя Шевцова немцы отбивают мост у красноармейцев. У командира Мальцева остается последний козырь — бронепоезд, при помощи которого он собирается пройти через захваченный мост. Диверсант Шевцов, втершийся в доверие к Мальцеву, снабжает немцев информацией о месте нахождения бронепоезда. И если бы не героический поступок бывшего комбрига Романова, стратегический объект был бы потерян, а солдаты обречены на погибель. Но Шевцов не собирается сдаваться, он пускается в погоню и хитростью пробирается на бронепоезд… Чтобы узнать, чем закончится противостояние Шевцова и Романова, советуем смотреть онлайн сериал «Последний бронепоезд» в хорошем качестве.
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Информация
СтранаРоссия, Беларусь
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики
Рейтинг
- ЗРРежиссёр
Зиновий
Ройзман
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Екатерина
Редникова
- Актриса
Марина
Александрова
- ИКАктёр
Иван
Кокорин
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Олег
Корчиков
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Александр
Тютин
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- ЗРСценарист
Зиновий
Ройзман
- ГШСценарист
Глеб
Шпригов
- ЮБПродюсер
Юрий
Базик
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Попков
- АЧХудожник
Александр
Чертович
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- ИГХудожница
Ирина
Гришан
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев