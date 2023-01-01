Биография

Александр Тютин – актер театра и кино, режиссер театральных постановок – родился в 1962 году в подмосковном Подольске. В 2015 году за талантливое исполнение образов сотрудников правоохранительных органов удостоен премии, учрежденной ФСБ Российской Федерации. В школьные годы проявлял интерес к точным наукам, учился в специализированной школе при МГУ. Одновременно осваивал игру на фортепиано. Он хотел получить техническое образование, поэтому выбрал столичный энергетический институт. Во время учебы Александр заинтересовался постановками студенческого театра и постепенно втянулся в творческий процесс настолько, что ему захотелось заниматься актерской игрой на профессиональном уровне. В 1987 году Тютин вышел на сцену театра «Игроки» и поступил на режиссерское отделение в Щукинское училище. Актер был женат дважды. Первый брак оказался непродолжительным, а вот со второй супругой – Ириной Каширской – они вместе уже более 25 лет. Дебютные роли Александр Тютин сыграл еще во время учебы в МЭИ. В 80-90-х годах актер снимался мало, а вот в 2000-х актерская карьера Александра пошла в гору. Особенно хорошо ему удавались образы людей в погонах. Зрителям запомнились фильмы с участием Тютина «Тихая охота», «С чего начинается Родина». В 2016 году на международном сочинском фестивале состоялся премьерный показ комедийной картины «Лиризмы», в съемках которой принимал участие и Александр. Фильм с оригинальным сюжетом получил специальный диплом на фестивале «Киношок». Еще одна кинолента Тютина «Неевропа» была показана на фестивале «Кинотавр».