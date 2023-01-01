Счастье есть
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Счастье есть

Счастье есть (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.92011, Счастье есть 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Светлане почти сорок, она работает сиделкой и живет в однокомнатной квартире вместе с 18-летней дочерью. Однажды женщина узнает, что беременна. Новость шокирует не только отца будущего ребенка — женатого командировочного мужчину, у которого со Светланой был роман, но и дочь Светланы. Да и сама женщина не уверена, что готова снова стать матерью. Чтобы разобраться в себе, Светлана уезжает в провинциальный городок к сестре.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Счастье есть»

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