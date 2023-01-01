Биография

Дмитрий Мухин – белорусский и российский актер кино и театра. Родился в БССР в городе Бобруйске 17 сентября 1986 года. В детские годы будущий актер увлекался спортом и мечтал работать водителем, желание стать актером пришло позднее. Окончив школу, переехал в Минск и подал документы в Белорусскую государственную академию искусства. Выпустившись, несколько лет проработал в Новом драматическом театре и в Современном художественном театре, на их подмостках и были сыграны дебютные роли Дмитрия Мухина. В 2011 году получил место в труппе Минского театра-студии киноактера. Актер женат во второй раз, на парикмахере Инне Мухиной. От первого брака с актрисой Дарьей Барановой есть сын. В 2008 году вышел на экраны первый фильм с Дмитрием Мухиным – картина «В июне 41-го». В ней, как и в следующих нескольких проектах, Мухин появился в эпизодических ролях. Узнаваемость ему принесли съемки в мелодраматическом сериале «Лучший друг семьи», где актер исполнил одну из главных ролей. Также заметными можно назвать роли в таких лентах, как «Следы апостолов», «Государственная граница», «Искушение». Актер работает в проектах как белорусского, так и российского производства, всего в его послужном списке насчитывается более трех десятков фильмов и сериалов.