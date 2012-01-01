Я его слепила (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Катя работает консультантом в свадебном салоне. Перед ней проходит череда женихов и невест, — она помогает им сделать самым счастливым главный день в жизни, но, как обычно это бывает, на свою личную жизнь времени ей не хватает.



Я его слепила смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.