Я его слепила (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.82012, Я его слепила
Мелодрамы98 мин12+
Сюжет
Катя работает консультантом в свадебном салоне. Перед ней проходит череда женихов и невест, — она помогает им сделать самым счастливым главный день в жизни, но, как обычно это бывает, на свою личную жизнь времени ей не хватает.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- МЖРежиссёр
Михаил
Жерневский
- ОФАктриса
Олеся
Фаттахова
- СМАктёр
Сергей
Мухин
- ЕНАктёр
Евгений
Никитин
- ОКАктриса
Ольга
Клебанович
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухин
- ДПАктёр
Денис
Паршин
- ВСАктёр
Виктор
Синайский
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- АКАктёр
Анна
Кисель
- ЕШАктриса
Елена
Шабад
- АТСценарист
Алексей
Тагушев
- МССценарист
Марианна
Сокольская
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- РЯОператор
Руслан
Яруллин
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков