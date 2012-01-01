Я его слепила
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Я его слепила

Я его слепила (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.82012, Я его слепила
Мелодрамы98 мин12+

Сюжет

Катя работает консультантом в свадебном салоне. Перед ней проходит череда женихов и невест, — она помогает им сделать самым счастливым главный день в жизни, но, как обычно это бывает, на свою личную жизнь времени ей не хватает.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Я его слепила»

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