Биография

Евгений Никитин – актер, одинаково востребованный в России и Белоруссии. Родился в 1957 году в Ивановской области. Интеллигентный актер – еще и популярный бард с проникновенным голосом, лауреат национального конкурса поющих актеров, проходившего в 1995 году в Белоруссии. Обучался на актерском факультете в Белорусском театрально-художественном институте. Диплом получил в 1979 году. Последующие 10 лет играл в спектаклях театра имени Я. Купалы. Затем работал на сценах театра киноактера и драмтеатра имени М. Горького. С 2004 года – актер труппы Театра белорусской армии. Личная жизнь не сложилась. Супруги расстались, несмотря на общую любимую дочь Елизавету. Наиболее яркие театральные роли Никитин сыграл в постановках «Люди на болоте», «Павлинка» и «Рядовые». Первый фильм Евгения Никитина – «Свадебная ночь» – вышел на экраны в 1980 году. Но по-настоящему востребованным актер стал после выхода в прокат фильма Д. Асановой «Пацаны», где он талантливо сыграл роль воспитателя. В фильмотеке Никитина – более 60 ролей, львиная доля из которых – так называемые «люди в погонах». Между работой в театре и съемками в киноактер выступает с концертами. Его музыкальный стиль – нестареющий шансон. В 2010 году выпустил альбом из 13 песен с запоминающимся названием «Краски лета».