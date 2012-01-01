Золотые ножницы (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Добрая рождественская сказка, где любовь преодолевает все препятствия, добро торжествует, а зло наказано. Никита, успешный бизнесмен, желая найти девушку, которая полюбила бы его не за деньги, перевоплощается в бедного студента и дает объявление о знакомстве в газету. Лиза, практикантка из милиции, по заданию начальника ищет странноватого маньяка, отрезающего девушкам косы. Одна ошибка в объявлении – и герои встречаются. Но Лиза видит в Никите того самого преступника, а он в таинственной незнакомке – девушку мечты. Далее следует серия блестящих недоразумений, а в результате герои не только остаются вместе, но и Лизе удается спасти бизнес Никиты, которым в отсутствие директора решили завладеть коварные партнеры.



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