Биография

Сергей Мухин — российский актер театра и кино. Родился в Ленинграде 16 июня 1976 года. В детстве Сергей Мухин посещал драматический кружок, и уже в 12 лет проявил себя как талантливый актер. После окончания школы переехал в Москву и поступил в ГИТИС, что стало началом его профессиональной карьеры. Окончив театральное училище, Мухин начал работать в театре им. Моссовета, а также сотрудничал с известными театральными коллективами, включая «Товарищество 814» и Центр драматургии и режиссуры под руководством Алексея Казанцева и Михаила Рощина. Роль Лехи в спектакле «Пластилин», поставленном Кириллом Серебренниковым, принесла ему первую волну театрального успеха. Актер гастролировал, включая поездки в Японию и Австралию с постановкой «Двенадцатая ночь», где зрители тепло приняли его игру. В кино Сергей Мухин дебютировал в начале 2000-х годов в фильме «Даже не думай», где исполнил одну из главных ролей. С тех пор он активно снимается в кино и на телевидении. Одной из самых значимых работ в его карьере стала роль в драме «Откричат журавли», где актер воплотил на экране сложный и многогранный образ русского офицера. Среди других известных фильмов с его участием — «Мы из будущего», а также многочисленные телесериалы, включая популярную медицинскую драму «Доктор Иванов», где он сыграл в нескольких сезонах. Актер также известен своей приверженностью к серьезным проектам и избегает участия в развлекательных телешоу, считая важной миссией актерской профессии поддержание моральных ценностей. Он тщательно подбирает образы, стремясь к глубокому пониманию персонажей, как это было в сериале «Фартовый», где он для съемок читал специализированную литературу о жизни заключенных. В последние годы Мухин активно снимается в телевизионных проектах, например, «Цветок папоротника» и «Лети, перышко».