Ожерелье
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Ожерелье (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Ожерелье
Мелодрама94 мин12+

О фильме

Марина, красивая и талантливая профессорская дочь, влачит жалкое существование. После смерти отца она все силы кинула на то, чтобы помочь своему женатому возлюбленному Юрию продвинуться по службе. А став деканом, Юрий, во избежание сплетен, оставил Марину на должности лаборантки. Уже давно вся жизнь Марины – пустые обещания, которыми ее кормит любовник. Она ждет, когда он уйдет от жены, ждет интересной работы – но всe впустую, и жизнь проходит мимо.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Ожерелье»