Ожерелье (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.12013, Ожерелье
Мелодрама94 мин12+
О фильме
Марина, красивая и талантливая профессорская дочь, влачит жалкое существование. После смерти отца она все силы кинула на то, чтобы помочь своему женатому возлюбленному Юрию продвинуться по службе. А став деканом, Юрий, во избежание сплетен, оставил Марину на должности лаборантки. Уже давно вся жизнь Марины – пустые обещания, которыми ее кормит любовник. Она ждет, когда он уйдет от жены, ждет интересной работы – но всe впустую, и жизнь проходит мимо.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- АХРежиссёр
Александр
Хван
- МКАктриса
Мария
Куликова
- ЕААктриса
Екатерина
Андреева
- МБАктриса
Мария
Болонкина
- Актриса
Ольга
Филиппова
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- АБАктёр
Андрей
Биланов
- СМАктёр
Сергей
Мухин
- ЕМАктриса
Елена
Муравьева
- ЮВАктриса
Юлия
Васильева
- АКАктёр
Александр
Карпов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИППродюсер
Илья
Папернов
- ПТОператор
Павел
Трубников
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин