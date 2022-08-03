Марина, красивая и талантливая профессорская дочь, влачит жалкое существование. После смерти отца она все силы кинула на то, чтобы помочь своему женатому возлюбленному Юрию продвинуться по службе. А став деканом, Юрий, во избежание сплетен, оставил Марину на должности лаборантки. Уже давно вся жизнь Марины – пустые обещания, которыми ее кормит любовник. Она ждет, когда он уйдет от жены, ждет интересной работы – но всe впустую, и жизнь проходит мимо.

