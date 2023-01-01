Биография

Кирилл Гребенщиков – актер театра и кино, телевидения. Известен зрителям по сериалам «Серафима прекрасная», «Ласточкино гнездо», а также яркой роли в картине «Сибирский цирюльник». Будущий артист родился в семье театралов. Его мать играла в спектаклях Театра им. Станиславского, была педагогом во ВГИКе. Отец тоже служил в Театре им. Станиславского и Театре на Таганке. Мальчик часто бывал на гастролях вместе с родителями, но больше интересовался изобразительным искусством. В возрасте 15 лет он потерял отца. Окончив школу, решил поступать в Школу-студию МХАТ на постановочный факультет. Спустя 2 года, юноша понял, что выбрал неправильный путь, и перевелся на актерский факультет в 1991 г. Первую роль Кирилл Гребенщиков получил в 1992 г. в картине «Русский роман». После окончания вуза он снялся в эпизодической роли в известной киноленте «Сибирский цирюльник» в 1999 г. По-настоящему успешным для Кирилла Гребенщикова стал сериал «Тридцатилетние». Через 4 года он сыграл деревенского парня в картине «Серафима Прекрасная». В 2014 г. актер мастерски перевоплотился во врача в сериале «Тест на беременность». В образе главного героя появился в фильме «Двойная сплошная».