Кирилл Гребенщиков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 22 июня 1972 г. (52 года)
Биография
Кирилл Гребенщиков – актер театра и кино, телевидения. Известен зрителям по сериалам «Серафима прекрасная», «Ласточкино гнездо», а также яркой роли в картине «Сибирский цирюльник». Будущий артист родился в семье театралов. Его мать играла в спектаклях Театра им. Станиславского, была педагогом во ВГИКе. Отец тоже служил в Театре им. Станиславского и Театре на Таганке. Мальчик часто бывал на гастролях вместе с родителями, но больше интересовался изобразительным искусством. В возрасте 15 лет он потерял отца. Окончив школу, решил поступать в Школу-студию МХАТ на постановочный факультет. Спустя 2 года, юноша понял, что выбрал неправильный путь, и перевелся на актерский факультет в 1991 г. Первую роль Кирилл Гребенщиков получил в 1992 г. в картине «Русский роман». После окончания вуза он снялся в эпизодической роли в известной киноленте «Сибирский цирюльник» в 1999 г. По-настоящему успешным для Кирилла Гребенщикова стал сериал «Тридцатилетние». Через 4 года он сыграл деревенского парня в картине «Серафима Прекрасная». В 2014 г. актер мастерски перевоплотился во врача в сериале «Тест на беременность». В образе главного героя появился в фильме «Двойная сплошная».
Фильмография
Актёр
- 7.9
Отчаянные дольщики2022, 87 мин
- 9.3
Заступники2018
- 8.9
Психология любви2018Бесплатно
- 8.8
Двойная сплошная2015Бесплатно
- 8.6
Последняя жертва Анны2015Бесплатно
- 9.1
Пороги2015Бесплатно
- 8.9
Тени прошлого2014Бесплатно
- 9.5
Тест на беременность2014
- 9.0
Замок на песке2014Бесплатно
- 9.0
Ожерелье2013, 94 минБесплатно
- 9.1
Доярка из Хацапетовки 32011Бесплатно
- 9.1
Когда на юг улетят журавли2010Бесплатно
- 9.3
Варенька2009Бесплатно
- 9.0
Дом малютки2009Бесплатно
- 8.0
Ваша остановка, мадам!2009, 94 минБесплатно
- 8.8
Варенька2009
- 9.3
Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе2008Бесплатно