Бабочки и птицы
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Бабочки и птицы

Бабочки и птицы (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Бабочки и птицы 1 сезон
Мелодрама, Детектив18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Со стороны жизни Ольги могла бы позавидовать каждая женщина – умница-красавица, прекрасный муж, любящий сын, свое дело. Но богатые, как известно, тоже плачут, и за этой картинкой счастливой жизни не видно того, чего у Ольги нет – любви. Совершенно случайно на занятиях в конном клубе Ольга познакомилась с симпатичным и галантным Виктором, который оказался технологом. Спустя время из фирмы Ольги резко увольняется главный технолог. И с этого момента в жизни Ольги начинают происходить странные и непонятные события.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Бабочки и птицы»