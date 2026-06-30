Биография

Павел Кижук — белорусско-российский актер театра и кино, режиссер и музыкант. Родился в Гродно, Беларусь, 14 октября 1993 года. В 2013 году Павел приехал в Москву, чтобы поступить в ВУЗ и стать актером. Вскоре попал в театральную студию при греческом культурном центре, а затем в театр «Студия 69», который возглавлял Георгий Червинский. В это же время Павел начал сниматься в кино. В послужном списке Павла Кижука множество эпизодических ролей. Актер снимался в таких популярных сериалах, как «#СеняФедя», «Воронины» и «Родители. Так и живем», а также в фильмах «Страсти по Матвею», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и многих других. Также попробовал себя в качестве режиссера и сценариста и в 2021 году снял собственный фильм «Кроссы», который участвовал в международных кинофестивалях.