Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
2018, Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Комедия90 мин18+
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела – Яковлевым легко раскроют это дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»