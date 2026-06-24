2018, Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Комедия90 мин18+
Фильм в подписке «PREMIER»
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела – Яковлевым легко раскроют это дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша...
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Илья
Куликов
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актриса
Александра
Бортич
- РПАктёр
Роман
Попов
- ТБАктриса
Татьяна
Бабенкова
- Актриса
София
Каштанова
- РГАктриса
Рина
Гришина
- РГАктёр
Ростислав
Гулбис
- ИВАктриса
Ирина
Вилкова
- НЛАктёр
Никита
Легостев
- АБАктёр
Александр
Буянов
- ВГАктриса
Вера
Гурьева
- АДАктёр
Александр
Дерепко
- СШАктёр
Сергей
Штатнов
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- Актёр
Сергей
Комаров
- ИГАктёр
Игорь
Гаспарян
- Актёр
Павел
Кижук
- ССАктриса
Светлана
Суханова
- Актриса
Анна
Котова
- АЧАктёр
Алексей
Чан
- ЛРАктриса
Любовь
Рубцова
- ВМАктёр
Валерий
Мызников
- Актёр
Сергей
Карлов
- СГАктёр
Сергей
Гарусов
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- ЕНПродюсер
Евгений
Никишов
- Продюсер
Илья
Куликов
- Продюсер
Андрей
Семенов
- ДБХудожник
Денис
Быков
- ТШХудожница
Татьяна
Шаповалова
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- АПОператор
Алексей
Перевалов
- Композитор
Денис
Дубовик