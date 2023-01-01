Биография

Илья Куликов — режиссер, продюсер и сценарист. Лауреат премий ТЭФИ и «Золотой носорог». Родился в Москве 7 августа 1981 года. После школы кинодеятель поступил на факультет социологии, экономики и права в педагогический вуз. Несмотря на выбор специальности, уже в студенческие годы начал интересоваться сферой кино. В дальнейшем окончил аспирантуру, где изучал документалистику, и обучался редактуре в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». Переводил сценарии англоязычных картин на русский, снимал документальное кино. Любовь телезрителей Илья Куликов получил после выхода на экраны сериала «Глухарь», в котором он выступил и как автор идеи, и как сценарист. В 2011 году телевизионный детектив удостоился премии ТЭФИ. В дальнейшем на телевидении вышли сиквел и спин-офф проекта — «Пятницкий» и «Карпов». Кроме того, Куликов является автором сериалов «Полицейский с Рублевки», «Мылодрама», «Перевал Дятлова», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Братья».