Wink
Сериалы
Полицейский с Рублевки

Полицейский с Рублевки (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Полицейский с Рублевки 2 сезона
Криминал, Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Жизнь и служебные приключения самого распущенного, самовлюбленного и богатого полицейского Москвы – мажора «в форме» Гриши Измайлова, бдящего за порядком на Рублевке.

Все сезоны сериала Полицейский с Рублевки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полицейский с Рублевки»