Анна Котова
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 7 июня 1986 г. (39 лет)
Биография
Анна Котова — актриса. Родилась в Москве 7 июня 1986 года. Любовь к творчеству артистке привила учительница музыки, пригласив юную Аню в школьный хор. Это помогло девушке определиться с будущей профессией: в 11 классе она записалась на подготовительные курсы в ГИТИС и поступила в вуз с первого раза. Поначалу Анну Котову не приглашали в кино — кастинги заканчивались эпизодическими ролями без слов. Удача улыбнулась актрисе в 2008 году, когда она получила роль в сериале «Любовь на районе». В 2013 году девушку заметил режиссер Валерий Тодоровский, предложив небольшую, но яркую роль в картине «Оттепель». Долгое время Котова ассоциировалась у зрителей как комедиантка из-за картин «Полицейский с Рублевки» и «Мылодрама», но в 2019 году в проекте «Учителя» зрители увидели в ней драматическую актрису. В 2021 году Анна сыграла Марию в многосерийном проекте «Сестры».
Фильмография
Актриса
- 9.3
ВИА Васильки2025
- 7.4
Лето. Нулевые2023, 85 минБесплатно
- 8.6
Куплю актрису2023
- 8.5
Киллер2021
- 9.2
Сестры2021
- 6.5
Настоящее будущее2020, 94 мин
- 9.1
Проект «Анна Николаевна»2020
- 8.9
Шторм2019
- 9.2
Большая игра2018
- 8.8
Аритмия2017, 116 мин
- 7.8
Язычники2017, 92 минБесплатно
- 9.0
За пять минут до января2017
- 8.9
Подмена2016Бесплатно
- 9.3
Соблазн2014