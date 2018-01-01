Биография

Анна Котова — актриса. Родилась в Москве 7 июня 1986 года. Любовь к творчеству артистке привила учительница музыки, пригласив юную Аню в школьный хор. Это помогло девушке определиться с будущей профессией: в 11 классе она записалась на подготовительные курсы в ГИТИС и поступила в вуз с первого раза. Поначалу Анну Котову не приглашали в кино — кастинги заканчивались эпизодическими ролями без слов. Удача улыбнулась актрисе в 2008 году, когда она получила роль в сериале «Любовь на районе». В 2013 году девушку заметил режиссер Валерий Тодоровский, предложив небольшую, но яркую роль в картине «Оттепель». Долгое время Котова ассоциировалась у зрителей как комедиантка из-за картин «Полицейский с Рублевки» и «Мылодрама», но в 2019 году в проекте «Учителя» зрители увидели в ней драматическую актрису. В 2021 году Анна сыграла Марию в многосерийном проекте «Сестры».