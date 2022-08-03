Убойные каникулы (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Остроумная хоррор-комедия «Убойные каникулы» — фильм 2010 года, который переворачивает жанр слэшеров с ног на голову. Картина играет с привычными штампами о «жутких деревенщинах», но показывает тех не как кровожадных маньяков, а как добродушных парней, ставших жертвами чудовищного недоразумения.
Такер и Дейл — обычные работяги, решившие провести выходные в старом домике в лесу. Они мечтают лишь о рыбалке, барбекю, однако группа студентов, приехавших отдыхать по соседству, принимает их за опасных психопатов. Когда Дейл спасает Эллисон, студенты уверены, что девушку похитили, и решают «спасти» подругу. Их панические попытки вмешаться приводят к абсурдным и нелепым смертям — каждая ситуация выглядит так, будто виноваты Такер и Дейл, хотя на самом деле они лишь пытаются помочь.
Картина Илая Крэйга — отличный выбор для тех, кто любит жанровые эксперименты, черный юмор и кино, которое одинаково смешит и удивляет. Смотреть «Убойные каникулы» действительно весело, поскольку картина умело пародирует ужастики, не скатываясь при этом в трэш.
Рейтинг
- ИКРежиссёр
Илай
Крэйг
- ТЛАктёр
Тайлер
Лабин
- Актёр
Алан
Тьюдик
- КБАктриса
Катрина
Боуден
- ДМАктёр
Джесси
Мосс
- ФГАктёр
Филип
Грэйнджер
- БДАктёр
Брэндон
Джей МакЛарен
- КЛАктриса
Кристи
Лэйн
- ЧСАктриса
Челан
Симмонс
- ТНАктёр
Трэвис
Нельсон
- АААктёр
Алекс
Арсено
- ИКСценарист
Илай
Крэйг
- МЮСценарист
Морган
Юргенсон
- МЮПродюсер
Морган
Юргенсон
- ДНПродюсер
Дипак
Наяр
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Багдасаров
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- Актриса дубляжа
Анна
Котова
- МХХудожница
Мэри
Хайд-Керр
- Оператор
Дэвид
Геддес
- МШКомпозитор
Майк
Шилдс