Остроумная хоррор-комедия «Убойные каникулы» — фильм 2010 года, который переворачивает жанр слэшеров с ног на голову. Картина играет с привычными штампами о «жутких деревенщинах», но показывает тех не как кровожадных маньяков, а как добродушных парней, ставших жертвами чудовищного недоразумения.



Такер и Дейл — обычные работяги, решившие провести выходные в старом домике в лесу. Они мечтают лишь о рыбалке, барбекю, однако группа студентов, приехавших отдыхать по соседству, принимает их за опасных психопатов. Когда Дейл спасает Эллисон, студенты уверены, что девушку похитили, и решают «спасти» подругу. Их панические попытки вмешаться приводят к абсурдным и нелепым смертям — каждая ситуация выглядит так, будто виноваты Такер и Дейл, хотя на самом деле они лишь пытаются помочь.



Картина Илая Крэйга — отличный выбор для тех, кто любит жанровые эксперименты, черный юмор и кино, которое одинаково смешит и удивляет. Смотреть «Убойные каникулы» действительно весело, поскольку картина умело пародирует ужастики, не скатываясь при этом в трэш.

