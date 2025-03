Пётр Иващенко

Биография

Петр Иващенко – актер дубляжа, один из наиболее узнаваемых и продуктивных русскоязычных дикторов. После того, как Петр Иващенко (Гланц) отучился в РГГУ на программиста, он попал на работу в компанию «Фаргус», где работал над одними из первых русскоязычными локализациями зарубежных компьютерных игр и заодно озвучил в них некоторых персонажей. Благодаря тому, что выкладывал авторские переводы фильмов в Интернет, стал известным, получил работу в компании «Акелла» и студии «Мосфильм-мастер», где занялся более профессиональной озвучкой игр и фильмов. Также сотрудничал или сотрудничает с порталом «Кинопоиск», телеканалами («Перец», «СТС Love»), радиостанциями, видеоблогерами (BadComedian, Данила Поперечный, Сыендук). Компьютерные игры, мультфильмы и фильмы Петра Иващенко, в озвучивании которых он участвовал, впечатляюще разнообразны, а их количество насчитывает несколько сотен и с трудом поддается подсчету. Голос Гланца запомнился зрителям как голос Дедпула и других ролей Райана Рейнольдса, а также актеров Сета Рогена, Терренса Ховарда и Джона Кьюсака, персонажей игр из серий S.T.A.L.K.E.R., BioShock и Call of Duty, а также из Prince of Persia, Postal 2, Gothic 2, Ведьмак 3, League of Legends.