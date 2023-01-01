Пётр Иващенко
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 19 августа 1976 г. (48 лет)
Биография
Петр Иващенко – актер дубляжа, один из наиболее узнаваемых и продуктивных русскоязычных дикторов. После того, как Петр Иващенко (Гланц) отучился в РГГУ на программиста, он попал на работу в компанию «Фаргус», где работал над одними из первых русскоязычными локализациями зарубежных компьютерных игр и заодно озвучил в них некоторых персонажей. Благодаря тому, что выкладывал авторские переводы фильмов в Интернет, стал известным, получил работу в компании «Акелла» и студии «Мосфильм-мастер», где занялся более профессиональной озвучкой игр и фильмов. Также сотрудничал или сотрудничает с порталом «Кинопоиск», телеканалами («Перец», «СТС Love»), радиостанциями, видеоблогерами (BadComedian, Данила Поперечный, Сыендук). Компьютерные игры, мультфильмы и фильмы Петра Иващенко, в озвучивании которых он участвовал, впечатляюще разнообразны, а их количество насчитывает несколько сотен и с трудом поддается подсчету. Голос Гланца запомнился зрителям как голос Дедпула и других ролей Райана Рейнольдса, а также актеров Сета Рогена, Терренса Ховарда и Джона Кьюсака, персонажей игр из серий S.T.A.L.K.E.R., BioShock и Call of Duty, а также из Prince of Persia, Postal 2, Gothic 2, Ведьмак 3, League of Legends.
Фильмография
- 8.6
Дурные деньги2023, 102 мин
- 8.7
Кор�оче, план такой2023
- 8.1
Искусство по понятиям2023, 93 минБесплатно
- 7.5
Большая или маленькая ложь2022, 96 минБесплатно
- 8.5
Окей, Лекси!2019, 80 мин
- 6.8
На границе миров2018, 105 мин
- 8.5
Опасный бизнес2018, 106 мин
- 7.6
Мир принадлежит тебе2018, 96 мин
- 8.6
Тоня против всех2017, 114 мин
- 8.3
Синяя бездна2017, 85 мин
- 8.0
БайБайМэн2016, 92 мин
- 8.7
Четверо против банка2016, 91 мин
- 9.1
Дедушка легкого поведения2016, 97 минБесплатно
- 8.9
128 ударов сердца в минуту2015, 92 мин
- 8.7
Волна2015, 100 мин
- 8.9
Все могу!2015, 81 мин
- 9.1
Анжелика, маркиза ангелов2013, 108 мин
- 9.1
Эпик2013, 99 минБесплатно
- 7.8
Мотель2013, 104 мин
- 9.3
Гонка2013, 117 мин