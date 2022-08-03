Четверо против банка (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.52016, Vier gegen die Bank
Комедия, Криминал91 мин18+
О фильме
Актер, спортсмен и рекламный агент инвестируют все свои сбережения под хорошие проценты, но неожиданно их счета прогорают. Им остается только топить свое горе в ближайшем баре, где они встречают своего инвестиционного агента. Разгневанная троица пытается выместить зло на нем, но тот сам оказался жертвой начальства и лишился работы. Теперь у этой четверки есть выбор: смириться с ударом судьбы или спланировать и осуществить дерзкое ограбление банка, чтобы вернуть свои кровно заработанные.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Вольфганг
Петерсен
- Актёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Маттиас
Швайгхёфер
- Актёр
Михаэль
Хербиг
- Актёр
Ян
Йозеф Лиферс
- Актриса
Антье
Трауэ
- Актриса
Александра
Мария Лара
- ТХАктёр
Томас
Хайнце
- ЯПАктриса
Яна
Палласке
- КМАктриса
Клаудия
Михельсен
- ЛХАктёр
Леопольд
Хорнунг
- КДПродюсер
Кристофер
Долль
- БХПродюсер
Барбара
Хубер
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ММХудожник
Метин
Мисдик
- ПРМонтажёр
Петер
Р. Адам