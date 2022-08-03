Четверо против банка (фильм, 2016) смотреть онлайн

Четверо против банка
Четверо против банка

Четверо против банка (фильм, 2016)

2016, Vier gegen die Bank
Комедия, Криминал, 91 мин, 18+
О фильме

Актер, спортсмен и рекламный агент инвестируют все свои сбережения под хорошие проценты, но неожиданно их счета прогорают. Им остается только топить свое горе в ближайшем баре, где они встречают своего инвестиционного агента. Разгневанная троица пытается выместить зло на нем, но тот сам оказался жертвой начальства и лишился работы. Теперь у этой четверки есть выбор: смириться с ударом судьбы или спланировать и осуществить дерзкое ограбление банка, чтобы вернуть свои кровно заработанные.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Четверо против банка»