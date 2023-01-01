Тиль Швайгер
Til Schweiger
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист, Продюсер, Монтажёр
- Дата рождения
- 19 декабря 1963 г. (61 год)
Биография
Тиль Швайгер — немецкий актер. Известен по роли в фильме «Достучаться до небес». Родился в ФРГ 19 декабря 1963 года. Будущий артист изучал германистику и медицину, занимался переводом фильмов, в том числе кино для взрослых. Желая развивать актерский талант, Тиль поступил в театральную школу и после ее окончания работал в театре, иногда снимаясь в кино. В 1997 году Тиль Швайгер сыграл в картине «Достучаться до небес», которая получила огромную популярность. Благодаря роли Мартина Бреста актер проснулся знаменитым. Его стали приглашать в англоязычные фильмы, но после участия в нескольких проектах он вернулся в немецкое кино. Список фильмов Швайгера включает такие картины, как «Босиком по мостовой», «Красавчик», «Соблазнитель» и «Мед в голове».
Фильмография
Режиссёр
Актёр
- 8.6
Министерство неджентльменских дел2024, 114 мин
- 8.1
Гонщики на драйве2023, 118 минБесплатно
- 9.1
Небеса подождут2020, 93 мин
- 8.7
Четверо против банка2016, 91 мин
- 8.7
Соблазнитель 22013, 117 минБесплатно
- 8.9
Ангел-хранитель2012, 128 минБесплатно
- 9.1
Соблазнитель2010, 121 минБесплатно
- 8.8
Красавчик 22009, 119 минБесплатно
- 8.9
Босиком по мостовой2005, 110 мин
- 9.5
Достучаться до небес1997, 85 мин