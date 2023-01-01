Биография

Тиль Швайгер — немецкий актер. Известен по роли в фильме «Достучаться до небес». Родился в ФРГ 19 декабря 1963 года. Будущий артист изучал германистику и медицину, занимался переводом фильмов, в том числе кино для взрослых. Желая развивать актерский талант, Тиль поступил в театральную школу и после ее окончания работал в театре, иногда снимаясь в кино. В 1997 году Тиль Швайгер сыграл в картине «Достучаться до небес», которая получила огромную популярность. Благодаря роли Мартина Бреста актер проснулся знаменитым. Его стали приглашать в англоязычные фильмы, но после участия в нескольких проектах он вернулся в немецкое кино. Список фильмов Швайгера включает такие картины, как «Босиком по мостовой», «Красавчик», «Соблазнитель» и «Мед в голове».