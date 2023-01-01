Достучаться до небес 2 (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Двое приятелей отправляются в отвязное приключение, ведь каждый из них уверен, что другому осталось жить всего шесть месяцев. Драмеди «Достучаться до небес 2» — фильм с Тилем Швайгером о том, как важна любо�вь и поддержка.



Артур и Феликс были друзьями со школы. Артур преподает медицину в университете, но тяжелый характер мешает ему общаться с людьми. Феликс — ловелас и душа компании, но не имеет цели в жизни и постоянно без денег. Артур все никак не может пережить тяжелый развод, а новый начальник превращает его работу в кошмар. Феликсу же за огромные долги грозит конфискация имущества. Когда Феликс падает из окна, Артур отвозит его в больницу и одалживает свою медицинскую карточку. Рентген показывает, что у Феликса рак легких, но диагноз ставят Артуру. Уверенный, что друг смертельно болен, Феликс организовывает поездку, полную безумных приключений, чтобы последние месяцы для Артура прошли незабываемо.



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