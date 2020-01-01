9.12020, Gott, du kannst ein Arsch sein
Драмы, Мелодрамы93 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
Небеса подождут (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
16-летняя Штеффи отгуляла выпускной бал и теперь планирует стажировку в полиции, но сначала – прощальную поездку с классом во Францию, где девушка собирается впервые провести ночь с парнем. Однако весь этот стройный план рушится, когда во время медосмотра у героини обнаруживают неизлечимую болезнь. Родители решают, что Штеффи никуда не поедет, но она находит способ сбежать и увидеть Париж.
Небеса подождут смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АЭРежиссёр
Андре
Эркау
- СИАктриса
Синье
Ирслингер
- МХАктёр
Макс
Хубахер
- Актёр
Тиль
Швайгер
- ХМАктриса
Хайке
Макач
- НБАктриса
Нуала
Баух
- Актёр
Юрген
Фогель
- ЙХАктёр
Йонас
Холденридер
- БФАктёр
Бенно
Фюрман
- Актриса
Жасмин
Герат
- ДБАктёр
Дитмар
Бер
- ТВСценарист
Томас
Вашш
- ККСценарист
Катя
Киттендорф
- ФПСценарист
Франк
Папе
- ТВПродюсер
Томас
Вашш
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Сортова
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- ТБОператор
Торстен
Бройер