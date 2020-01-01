Небеса подождут
Wink
Фильмы
Небеса подождут
9.12020, Gott, du kannst ein Arsch sein
Драмы, Мелодрамы93 мин18+
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Небеса подождут (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

16-летняя Штеффи отгуляла выпускной бал и теперь планирует стажировку в полиции, но сначала – прощальную поездку с классом во Францию, где девушка собирается впервые провести ночь с парнем. Однако весь этот стройный план рушится, когда во время медосмотра у героини обнаруживают неизлечимую болезнь. Родители решают, что Штеффи никуда не поедет, но она находит способ сбежать и увидеть Париж.

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Информация

Страна
Германия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Небеса подождут»

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