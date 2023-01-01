Биография

Александра Мария Лара — немецкая актриса кино. Родилась в Бухаресте 12 ноября 1978 года. Ее отец — известный в Румынии актер и театральный режиссер Валентин Платэреану. Когда Александре Марии было пять лет, семья переехала в Германию, где и стартовал ее собственный карьерный путь в кино. Дебютировала в кино еще подростком — в 16 лет девушке досталась роль в телесериале Stella Stellaris. Александра Мария Лара снялась в десятках фильмов и сериалов. Актрису можно увидеть в следующих кинопроектах: «Женщина-комиссар», «Туннель», «Доктор Живаго», «Наполеон», «Бункер», «На колесах», «Контроль», «Чтец», «Комплекс Баадер-Майнхоф», «Маленький мир», «Далеко по соседству», «Только представь!», «Гонка», «Французская сюита», «Мой друг робот», «25 км/ч», «Дело Коллини», «8 свидетелей» и «Зачетная принцесса».