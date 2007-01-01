Контроль (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Байопик о Иэне Кертисе из Joy Division от режиссера клипов Depeche Mode и U2 Антона Корбейна. В 1975 году 19-летний поклонник Дэвида Боуи Иэн Кертис женится на девушке Дебби, которую увел у своего приятеля, а годом позже собирает собственную рок-группу. В конце 1978 года Joy Division дают первый концерт в Лондоне, однако радость от успеха омрачается эпилептическим припадком, который случается у Иэна по пути домой. Постепенно его здоровье ухудшается, как и отношения с женой, которая вынуждена тянуть на себе быт и заботу о маленькой дочери. Кертис пытается сбежать от проблем в роман с журналисткой Анник, но любовный треугольник лишь еще больше усложняет его жизнь – и однажды Иэн решает, что она совсем невыносима.



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