Контроль (фильм, 2007) смотреть онлайн
Сюжет
Байопик о Иэне Кертисе из Joy Division от режиссера клипов Depeche Mode и U2 Антона Корбейна. В 1975 году 19-летний поклонник Дэвида Боуи Иэн Кертис женится на девушке Дебби, которую увел у своего приятеля, а годом позже собирает собственную рок-группу. В конце 1978 года Joy Division дают первый концерт в Лондоне, однако радость от успеха омрачается эпилептическим припадком, который случается у Иэна по пути домой. Постепенно его здоровье ухудшается, как и отношения с женой, которая вынуждена тянуть на себе быт и заботу о маленькой дочери. Кертис пытается сбежать от проблем в роман с журналисткой Анник, но любовный треугольник лишь еще больше усложняет его жизнь – и однажды Иэн решает, что она совсем невыносима.
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Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Антон
Корбейн
- Актёр
Сэм
Райли
- СМАктриса
Саманта
Мортон
- Актриса
Александра
Мария Лара
- ДААктёр
Джо
Андерсон
- ДПАктёр
Джеймс
Пирсон
- Актёр
Гарри
Тредэвэй
- КПАктёр
Крэйг
Паркинсон
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- ЭШАктёр
Эндрю
Шеридан
- РШАктёр
Роберт
Шелли
- МГСценарист
Мэтт
Гринхал
- ДКСценарист
Дебора
Кертис
- АКПродюсер
Антон
Корбейн
- ОУПродюсер
Ориан
Уильямс
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ДДХудожник
Джулиан
Дэй
- ЭХМонтажёр
Эндрю
Хьюм
- МРОператор
Мартин
Руе