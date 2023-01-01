Биография

Сэм Райли — британский актер, певец. Победитель номинации «Самый многообещающий дебют». Родился в городе Лидс 8 января 1980 года. С детства горел мечтой о выступлениях на сцене. В школе он посещал театральную студию и сыграл в постановке «Николас Никлби». После выпуска в 1998 году как обладатель самобытного голоса стал вокалистом группы 10,000 Things. Кинематографическая биография Сэма Райли началась в 2007 году. Его утвердили на главную роль в киноленте «Контроль». Очередной работой стала антиутопическая лента «Франклин». В 2010 году вышли еще две драмы с его участием: «Тринадцать» и «Брайтонский леденец». В 2014 году добился еще более широкой известности, сыграв в фэнтези-фильме «Малефисента» с Анджелиной Джоли. Он повторил свой успех в продолжении «Малефисента: Владычица тьмы». Всего в фильмографии актера 28 киноработ.