Перестрелка (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.92016, Free Fire
Боевик, Триллер86 мин18+

О фильме

Бостон, 1978 год. На заброшенном складе в порту боевики ИРА встречаются с оружейным бароном из ЮАР, чтобы закупиться. Выясняется, что торговец принес не те винтовки, и сделка перерастает в масштабную перестрелку, наполненную неожиданными поворотами и черным юмором. Чем всe это закончится?

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

