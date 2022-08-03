Перестрелка (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.92016, Free Fire
Боевик, Триллер86 мин18+
О фильме
Бостон, 1978 год. На заброшенном складе в порту боевики ИРА встречаются с оружейным бароном из ЮАР, чтобы закупиться. Выясняется, что торговец принес не те винтовки, и сделка перерастает в масштабную перестрелку, наполненную неожиданными поворотами и черным юмором. Чем всe это закончится?
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Бен
Уитли
- Актёр
Энцо
Чиленти
- Актёр
Сэм
Райли
- МСАктёр
Майкл
Смайли
- Актриса
Бри
Ларсон
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актёр
Арми
Хаммер
- ШКАктёр
Шарлто
Копли
- БСАктёр
Бабу
Сизей
- Актёр
Ноа
Тейлор
- Актёр
Джек
Рейнор
- Сценарист
Бен
Уитли
- Продюсер
Лиззи
Франке
- ДГПродюсер
Джэй
Газели
- АБАктёр дубляжа
Артур
Бесчастный
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Барабанов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АФАктриса дубляжа
Алла
Фомичева
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- Монтажёр
Бен
Уитли
- ДБКомпозитор
Джофф
Барроу
- БСКомпозитор
Бен
Солсбери