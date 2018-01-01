Биография

Ноа Тейлор — британский актер. Родился в Лондоне 4 сентября 1969 года. В пятилетнем возрасте с семьей переехал в Мельбурн. В школьные годы участвовал в театральных постановках. Вскоре хобби Ноа переросло в дело всей жизни. Он играл в молодежном театре в одной из социальных коммун Австралии, где его и заметили кинорежиссеры. Кроме съемок, актер увлекается живописью, играет на альте, валторне, гитаре и пианино, поет. Он был участником нескольких музыкальных групп. В юности снялся в клипе Alphaville на песню Romeos. Ноа Тейлор дебютировал на экране в 1986 году, сыграв небольшую роль музыкального фаната в фильме «Собаки в космосе». Позже отметился работами в проектах «Год, когда у меня ломался голос», «Дада мертв», «Бангкок Хилтон». В 1989 году в драме «Любовник» исполнил свою первую главную роль. В мелодраме «Флирт» разделил съемочную площадку с Николь Кидман и Тандиве Ньютон. Появился в сериалах «Инспектор Морс» и «Примитивная страна», драме «Сын Нострадамуса». Исполнил роль в биографической картине «Блеск». Фильм удостоился «Оскара» и шести номинаций на премию. Сыграл в детективной драме «Саймон Магус», приключенческом боевике «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», впоследствии появился во второй части кинофраншизы. В 2001 году исполнил главную роль в комедийной мелодраме «Он умер с фалафелем в руке». Запомнился в фильме «Ванильное небо», военной драме «Макс», фантастической картине «Чарли и шоколадная фабрика». Впоследствии пополнил биографию проектами «Предложение» Джона Хиллкоута», «Пираты Карибского моря: Секреты сундука мертвеца», «Лекция 21», «Субмарина», «Рейк», «Рыжий пес». Еще одной значимой работой в карьере стала роль в культовом сериале «Игра престолов». Среди других заметных картин с участием Тейлора — «Борджиа», «Самый пьяный округ в мире», «Хэтфилды и Маккои», «Острые козырьки», «Грань будущего», «И никого не стало».