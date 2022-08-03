Проклятая
Wink
Фильмы
Проклятая
7.42009, The New Daughter
Ужасы, Криминал85 мин18+

Проклятая (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Мистический фильм ужасов о тайнах, хранящихся прямо под вашим домом. «Проклятая», фильм 2009 года, доступен по подписке на Wink. В фильме снялся Кевин Костнер — звезда популярного сериала «Йеллоустоун».

Писатель Джон Джеймс вместе с сыном и дочкой переезжают в новый дом в Южной Каролине. Но с момента их заселения не проходит и дня, когда кто-то из семейства не будет замечать странные звуки или символы вокруг. Оказывается, раньше в этом доме жила семья, в которой пропала дочка. И чем глубже Джон изучает историю дома, тем больше понимает, в какой опасной ситуации он с детьми оказался.

Сможет ли Джон выяснить правду и спасти своих детей? Все ответы таятся в финале. Смотреть фильм «Проклятая» в хорошем качестве можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятая»