Проклятая (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Мистический фильм ужасов о тайнах, хранящихся прямо под вашим домом. «Проклятая», фильм 2009 года, доступен по подписке на Wink. В фильме снялся Кевин Костнер — звезда популярного сериала «Йеллоустоун».



Писатель Джон Джеймс вместе с сыном и дочкой переезжают в новый дом в Южной Каролине. Но с момента их заселения не проходит и дня, когда кто-то из семейства не будет замечать странные звуки или символы вокруг. Оказывается, раньше в этом доме жила семья, в которой пропала дочка. И чем глубже Джон изучает историю дома, тем больше понимает, в какой опасной ситуации он с детьми оказался.



Сможет ли Джон выяснить правду и спасти своих детей? Все ответы таятся в финале. Смотреть фильм «Проклятая» в хорошем качестве можно в онлайн-кинотеатре Wink.

