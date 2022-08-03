Проклятая (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Мистический фильм ужасов о тайнах, хранящихся прямо под вашим домом. «Проклятая», фильм 2009 года, доступен по подписке на Wink. В фильме снялся Кевин Костнер — звезда популярного сериала «Йеллоустоун».
Писатель Джон Джеймс вместе с сыном и дочкой переезжают в новый дом в Южной Каролине. Но с момента их заселения не проходит и дня, когда кто-то из семейства не будет замечать странные звуки или символы вокруг. Оказывается, раньше в этом доме жила семья, в которой пропала дочка. И чем глубже Джон изучает историю дома, тем больше понимает, в какой опасной ситуации он с детьми оказался.
Сможет ли Джон выяснить правду и спасти своих детей? Все ответы таятся в финале. Смотреть фильм «Проклятая» в хорошем качестве можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЛБРежиссёр
Луисо
Бердехо
- Актёр
Кевин
Костнер
- ИБАктриса
Ивана
Бакеро
- СМАктриса
Саманта
Мэтис
- ГГАктёр
Гэттлин
Гриффит
- ЭПАктёр
Эрик
Палладино
- Актёр
Ноа
Тейлор
- ДГАктёр
Джеймс
Гэммон
- СЭАктриса
Сандра
Эллис Лэфферти
- МЭАктриса
Маргарет
Энн Флоренс
- КХАктёр
Кристофер
Харви
- ДКСценарист
Джон
Коннолли
- Продюсер
Пол
Брукс
- ГДПродюсер
Гай
Данелла
- БКПродюсер
Брэд
Кэссел
- ДКПродюсер
Дон
Курт
- ДКХудожница
Дэна
Кэмпбелл
- ТЭМонтажёр
Том
Элкинс
- ЧВОператор
Чекко
Варезе
- ХНКомпозитор
Хавьер
Наваррете