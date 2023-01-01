Биография

Прислушавшись к своему сердцу, Кевин Костнер стал успешным актером. Ему под силу сыграть и благородного рыцаря, и романтического любовника. Мальчик мечтал стать профессиональным бейсболистом, но поступил на курс финансов. Учеба давалась легко, и впереди маячила успешная карьера финансиста. Но тяга к искусству переборола – студенческий театр стал первой ступенькой. Карьера финансиста ушла на второй план. Работая в крупной финансовой компании, Кевин занимался на актерских курсах. Первую маленькую роль актер сыграл в 1981 году. А после нее был целый ряд однообразных ролей, пока он не показал весь свой актерский потенциал в кинокартине «Нет выхода». От фильма к фильму его карьера шла в гору. Его худшей ролью оказалась роль телохранителя поп-дивы. А лучшей – роль благородного английского разбойника. Самый успешный период в творчестве актера приходится на первое десятилетие 21 века. Здесь и любовные истории, и фантастический детектив. Особенно актеру удаются роли «хорошего парня», но есть и исключения. В «Преступнике» он сыграл психопата, подвергшегося экспериментальному воздействию, и перевоплотился в человека, способного на самопожертвование. Любимой остается для него спортивная тема, он с успехом играет роль тренера. Актер – многодетный отец, от первого и второго брака у него по трое детей, и еще есть внебрачная дочь.