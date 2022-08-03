Фильм Большая игра (2017)
О фильме
Становление скандально известной хозяйки подпольного казино. Джессика Честейн и Кевин Костнер в криминальной драме от автора «Социальной сети» и «Службы новостей» по мотивам реальной истории.
Лыжница Молли Блум выбывает из мира большого спорта из-за травмы, устраивается официанткой и находит подработку в подпольном казино. Временное увлечение перерастает в дело жизни, и вот спустя годы Молли — хозяйка многомиллионного бизнеса. Блум управляет самым роскошным частным казино в Нью-Йорке, которое пользуется популярностью у голливудских звезд, бизнесменов, музыкантов и авторитетов криминального мира. Однако успех нелегального бизнеса вскоре привлекает внимание не только властей, но и мафии.
Сможет ли «принцесса покера» избежать суда и сохранить свою игорную империю? Не пропустите номинированную на премии «Оскар» и «Золотой глобус» ленту «Большая игра» — фильм смотреть в хорошем качестве и без рекламы можно на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Аарон
Соркин
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актёр
Майкл
Сера
- Актёр
Джереми
Стронг
- Актёр
Крис
О’Дауд
- ДМАктёр
Дж.С.
Маккензи
- БДАктёр
Брайан
Д’Арси Джеймс
- Актёр
Билл
Кэмп
- ГГАктёр
Грэм
Грин
- Сценарист
Аарон
Соркин
- МБСценарист
Молли
Блум
- Продюсер
Орен
Авив
- Продюсер
Стюарт
М. Бессер
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- СРХудожница
Сэнди
Рейнольдс-Уоско
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Грэхэм
- ШБОператор
Шарлотта
Брюус Кристенсен
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон