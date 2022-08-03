Фильм Большая игра (2017)

Становление скандально известной хозяйки подпольного казино. Джессика Честейн и Кевин Костнер в криминальной драме от автора «Социальной сети» и «Службы новостей» по мотивам реальной истории.



Лыжница Молли Блум выбывает из мира большого спорта из-за травмы, устраивается официанткой и находит подработку в подпольном казино. Временное увлечение перерастает в дело жизни, и вот спустя годы Молли — хозяйка многомиллионного бизнеса. Блум управляет самым роскошным частным казино в Нью-Йорке, которое пользуется популярностью у голливудских звезд, бизнесменов, музыкантов и авторитетов криминального мира. Однако успех нелегального бизнеса вскоре привлекает внимание не только властей, но и мафии.



Сможет ли «принцесса покера» избежать суда и сохранить свою игорную империю? Не пропустите номинированную на премии «Оскар» и «Золотой глобус» ленту «Большая игра»


