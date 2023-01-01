Биография

Джереми Стронг — американский актер театра и кино, продюсер. Родился в Бостоне 25 декабря 1978 года. В детстве посещал школу актерского мастерства, выступал в мюзиклах. Изучал гуманитарные науки в Йельском университете. После получения диплома переехал в Нью-Йорк, где выступал в любительских театральных постановках. На одном из выступлений его заметил американский драматург Джон Патрик Шэнли, который пригласил его в свою пьесу «Вызов». Позже выступал на Бродвее. Джереми Стронг дебютировал в большом кино в драме «Округ Гумбольдта», где исполнил главную роль. Позже был приглашен в фантастический триллер «Явление». Снимался в сериалах «Хорошая жена», «Мастер секса», картинах «Романтики», «Линкольн», «Робот Фрэнк», «Город Гангстеров», «Судья», «Перерыв на безумие». В 2015 исполнил небольшую роль комедии «Игра на понижение» и получил за нее номинацию на премию Гильдии киноактеров США. В фильмографии актера съемки в фильмах «Детройт», «Джентльмены», «Время Армагеддона». С 2018 по 2023 годы играл главную роль в драматическом сериале «Наследники», которая принесла ему премии «Эмми» и «Золотой глобус» и другие награды. Есть опыт в продюсировании.