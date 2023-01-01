Наследники (сериал, 2018) смотреть онлайн
- 18+59 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 1
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 2
- 18+55 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 3
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 4
- 18+54 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 5
- 18+56 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 6
- 18+55 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 7
- 18+54 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 8
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 9
- 18+64 мин
Наследники
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Деньги, драма и юмор — в хитовом сериале HBO о злоключениях медиамагната Логана Роя и его детей, метящих на место генерального директора одной из крупнейших корпораций мира. Старик Логан, может быть, не самый лучший отец, но уж точно талантливый бизнесмен. Под его руководством компания Waystar Royco добилась невероятных высот, став пятой по размеру медиакорпорацией на планете. Логан, однако, не молодеет, и окружающие с плохо скрываемым любопытством ждут, когда же он передаст дела преемнику. Среди кандидатов в генеральные директоры — четверо его детей и жена. Но Логан не был бы собой, если бы так просто расстался с собственностью. Его нежелание передавать свое детище добровольно запускает череду предательств и интриг внутри семьи. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Майлод
- ШСРежиссёр
Шари
Спрингер Берман
- РПРежиссёр
Роберт
Пульчини
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актёр
Джереми
Стронг
- Актёр
Киран
Калкин
- ССАктриса
Сара
Снук
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- АРАктёр
Алан
Рак
- НБАктёр
Николас
Браун
- ПФАктёр
Питер
Фридман
- ДСАктриса
Дж.
Смит-Камерон
- СНАктёр
Скотт
Николсон
- ДАСценарист
Джесси
Армстронг
- СССценарист
Сьюзэн
Сун Хи Стэнтон
- ТРСценарист
Тони
Рош
- ДАПродюсер
Джесси
Армстронг
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- Продюсер
Адам
Маккей
- КТХудожник
Кевин
Томпсон
- КЭМонтажёр
Кен
Элуто
- КНОператор
Кристофер
Норр
- КАОператор
Кэтлин
Аризменди
- НБКомпозитор
Николас
Брителл