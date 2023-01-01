Наследники (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Деньги, драма и юмор — в хитовом сериале HBO о злоключениях медиамагната Логана Роя и его детей, метящих на место генерального директора одной из крупнейших корпораций мира. Старик Логан, может быть, не самый лучший отец, но уж точно талантливый бизнесмен. Под его руководством компания Waystar Royco добилась невероятных высот, став пятой по размеру медиакорпорацией на планете. Логан, однако, не молодеет, и окружающие с плохо скрываемым любопытством ждут, когда же он передаст дела преемнику. Среди кандидатов в генеральные директоры — четверо его детей и жена. Но Логан не был бы собой, если бы так просто расстался с собственностью. Его нежелание передавать свое детище добровольно запускает череду предательств и интриг внутри семьи. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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