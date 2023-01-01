Наследники
Wink
Сериалы
Наследники
8.62018, Succession 4 сезона
Драмы, Зарубежные18+
Дети медиамагната борются за семейную компанию и любовь отца. Титулованная шекспировская драма в декорациях современного Нью-Йорка от Адама Маккея, режиссера «Игры на понижение» и «Не смотрите наверх»
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Наследники (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Деньги, драма и юмор — в хитовом сериале HBO о злоключениях медиамагната Логана Роя и его детей, метящих на место генерального директора одной из крупнейших корпораций мира. Старик Логан, может быть, не самый лучший отец, но уж точно талантливый бизнесмен. Под его руководством компания Waystar Royco добилась невероятных высот, став пятой по размеру медиакорпорацией на планете. Логан, однако, не молодеет, и окружающие с плохо скрываемым любопытством ждут, когда же он передаст дела преемнику. Среди кандидатов в генеральные директоры — четверо его детей и жена. Но Логан не был бы собой, если бы так просто расстался с собственностью. Его нежелание передавать свое детище добровольно запускает череду предательств и интриг внутри семьи. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Наследники смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наследники»

Всё