Брайан Кокс
Brian Cox
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 1 июня 1946 г. (79 лет)
Биография
Брайан Кокс – выдающийся шотландский актер, прославившийся за образы злодеев и главных антагонистов. Обладатель премии «Золотой глобус» (2020), номинант премии гильдии актеров и «Эмми» (2011). Обладатель Превосходнейшего ордена Британской империи. Будущий актер Брайан Кокс стал самым младшим из пятерых детей в семье, а также единственным мальчиком. С ранних лет демонстрирует любовь и склонность к театральному искусству. Окончив Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, в возрасте 20 лет получает место в труппе Бирмингемского репертуарного театра. Первые роли Брайана Кокса в кино пришлись на драматические и исторические сериалы: «Игры по следам», «Корона дьявола». Зато первый же фильм Кокса – «Николай и Александра» – был отмечен 2-мя наградами «Оскар». Мрачный образ расчетливого убийцы за Коксом прочно закрепился после триллера «Охотник на людей» (1986), где актер удачно исполнил роль Ганнибала Лектера. Заметными оказались роли в блокбастерах «Люди Икс 2», «Троя» и «Цепная реакция». Другие грани таланта Брайан Кокс проявил благодаря участию в комедии «Суперполицейские», «Зодиак», «РЭД», «Фрейзьер». Активно интересуется поиском и развитием молодых талантов, оставаясь покровителем Шотландского молодежного театра.
Фильмография
Актёр
- 7.9
Большая игра2022, 103 минБесплатно
- 9.0
Цена искупления2022, 96 мин
- 7.6
Залив тишины2020, 89 минБесплатно
- 7.5
Момент истины2020, 86 минБесплатно
- 8.6
Наследники2018
- 8.1
Демон внутри2016, 83 мин
Цвет волшебства2008
- 8.4
Матч Поинт2005, 118 минБесплатно
- 7.2
Адаптация2002, 110 минБесплатно
- 8.0
Охотник на людей1986, 115 мин