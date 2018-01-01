Биография

Брайан Кокс – выдающийся шотландский актер, прославившийся за образы злодеев и главных антагонистов. Обладатель премии «Золотой глобус» (2020), номинант премии гильдии актеров и «Эмми» (2011). Обладатель Превосходнейшего ордена Британской империи. Будущий актер Брайан Кокс стал самым младшим из пятерых детей в семье, а также единственным мальчиком. С ранних лет демонстрирует любовь и склонность к театральному искусству. Окончив Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, в возрасте 20 лет получает место в труппе Бирмингемского репертуарного театра. Первые роли Брайана Кокса в кино пришлись на драматические и исторические сериалы: «Игры по следам», «Корона дьявола». Зато первый же фильм Кокса – «Николай и Александра» – был отмечен 2-мя наградами «Оскар». Мрачный образ расчетливого убийцы за Коксом прочно закрепился после триллера «Охотник на людей» (1986), где актер удачно исполнил роль Ганнибала Лектера. Заметными оказались роли в блокбастерах «Люди Икс 2», «Троя» и «Цепная реакция». Другие грани таланта Брайан Кокс проявил благодаря участию в комедии «Суперполицейские», «Зодиак», «РЭД», «Фрейзьер». Активно интересуется поиском и развитием молодых талантов, оставаясь покровителем Шотландского молодежного театра.