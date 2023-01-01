Цвет волшебства (сериал, 2008) смотреть онлайн
О сериале
В Анк-Морпорк, крупнейший город Плоского Мира приезжает первый (и постоянно рискующий стать последним) турист Диска — Двацветок. Ринсвинд, самый трусливый и, вероятно, самый худший волшебник Диска, вынужден стать его гидом. Как большинство туристов, Двацветок абсолютно уверен, что с ним ничего страшного произойти просто не может. И поэтому он смело идет навстречу приключениям, а их будет немало: от поджога целого города до полёта на драконе и падения за Край!
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- ВЖРежиссёр
Вадим
Жан
- ДДАктёр
Дэвид
Джейсон
- Актёр
Шон
Эстин
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- Актёр
Джереми
Айронс
- ДХАктёр
Джеффри
Хатчингс
- Актёр
Брайан
Кокс
- МВАктёр
Марникс
Ван Ден Бруке
- ДБАктёр
Дэвид
Брэдли
- Актриса
Лора
Хэддок
- Актёр
Тим
Карри
- ТПСценарист
Терри
Пратчетт
- ВЖСценарист
Вадим
Жан
- РБПродюсер
Род
Браун
- ШГПродюсер
Шон
Глинн
- МКХудожник
Майкл
Келм
- ЛГХудожник
Ли
Гордон
- ЛВМонтажёр
Лиз
Веббер
- ДММонтажёр
Джо
МакНалли
- ПЕКомпозитор
Пол
Е. Френсис
- ДАКомпозитор
Дэвид
А. Хьюз