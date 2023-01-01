Цвет волшебства
Цвет волшебства

Цвет волшебства (сериал, 2008) смотреть онлайн

2008, The Colour of Magic 1 сезон
Фэнтези, Комедия12+

О сериале

В Анк-Морпорк, крупнейший город Плоского Мира приезжает первый (и постоянно рискующий стать последним) турист Диска — Двацветок. Ринсвинд, самый трусливый и, вероятно, самый худший волшебник Диска, вынужден стать его гидом. Как большинство туристов, Двацветок абсолютно уверен, что с ним ничего страшного произойти просто не может. И поэтому он смело идет навстречу приключениям, а их будет немало: от поджога целого города до полёта на драконе и падения за Край!

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези

Актёры и съёмочная группа сериала «Цвет волшебства»