Цвет волшебства (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

В Анк-Морпорк, крупнейший город Плоского Мира приезжает первый (и постоянно рискующий стать последним) турист Диска — Двацветок. Ринсвинд, самый трусливый и, вероятно, самый худший волшебник Диска, вынужден стать его гидом. Как большинство туристов, Двацветок абсолютно уверен, что с ним ничего страшного произойти просто не может. И поэтому он смело идет навстречу приключениям, а их будет немало: от поджога целого города до полёта на драконе и падения за Край!



Сериал Цвет волшебства 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.