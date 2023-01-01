Wink
Сериалы
Цвет волшебства
Актёры и съёмочная группа сериала «Цвет волшебства»

Актёры и съёмочная группа сериала «Цвет волшебства»

Режиссёры

Вадим Жан

Вадим Жан

Vadim Jean
Режиссёр

Актёры

Дэвид Джейсон

Дэвид Джейсон

David Jason
АктёрRincewind
Шон Эстин

Шон Эстин

Sean Astin
АктёрTwoflower
Кристофер Ли

Кристофер Ли

Christopher Lee
АктёрDeath
Джереми Айронс

Джереми Айронс

Jeremy Irons
АктёрPatrician
Джеффри Хатчингс

Джеффри Хатчингс

Geoffrey Hutchings
АктёрPicture Imp
Брайан Кокс

Брайан Кокс

Brian Cox
Актёррассказчик
Марникс Ван Ден Бруке

Марникс Ван Ден Бруке

Marnix Van Den Broeke
АктёрDeath
Дэвид Брэдли

Дэвид Брэдли

David Bradley
АктёрCohen the Barbarian
Лора Хэддок

Лора Хэддок

Laura Haddock
АктрисаBethan
Тим Карри

Тим Карри

Tim Curry
АктёрTrymon

Сценаристы

Терри Пратчетт

Терри Пратчетт

Terry Pratchett
Сценарист
Вадим Жан

Вадим Жан

Vadim Jean
Сценарист

Продюсеры

Род Браун

Род Браун

Rod Brown
Продюсер
Шон Глинн

Шон Глинн

Sean Glynn
Продюсер

Художники

Майкл Келм

Майкл Келм

Michael Kelm
Художник
Ли Гордон

Ли Гордон

Lee Gordon
Художник

Монтажёры

Лиз Веббер

Лиз Веббер

Liz Webber
Монтажёр
Джо МакНалли

Джо МакНалли

Joe McNally
Монтажёр

Композиторы

Пол Е. Френсис

Пол Е. Френсис

Paul Edward-Francis
Композитор
Дэвид А. Хьюз

Дэвид А. Хьюз

David A. Hughes
Композитор