Актёры и съёмочная группа сериала «Цвет волшебства»

Режиссёры
Актёры
АктёрRincewind
Дэвид ДжейсонDavid Jason
АктёрTwoflower
Шон ЭстинSean Astin
АктёрDeath
Кристофер ЛиChristopher Lee
АктёрPatrician
Джереми АйронсJeremy Irons
АктёрPicture Imp
Джеффри ХатчингсGeoffrey Hutchings
Актёррассказчик
Брайан КоксBrian Cox
АктёрDeath
Марникс Ван Ден БрукеMarnix Van Den Broeke
АктёрCohen the Barbarian
Дэвид БрэдлиDavid Bradley
АктрисаBethan
Лора ХэддокLaura Haddock
АктёрTrymon