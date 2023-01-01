Биография

Дэвид Брэдли – актер кино и театра. Родился в 1942 году. Живет и работает в Великобритании. За лучшие мужские роли получил премии Лоренса Оливье и BAFTA TV. Дэвид начал увлекаться театром еще в подростковом возрасте. Он поступил в Королевскую академию драматического искусства, уже являясь членом любительской театральной труппы. Актер длительное время женат на Розанне Брэдли, которая сделала его отцом. Многочисленные роли Дэвида Брэдли в театре и кино отличаются разноплановостью. Он сыграл в постановках классических произведений: Шута в «Короле Лире», Полония в «Гамлете», Питта Кроули в «Ярмарке тщеславия» и десятках других. К тридцати годам Брэдли уже блистал на театральной сцене. К этому же возрасту он стал востребован в качестве актера телесериалов. Наиболее известны его работы в этом жанре: «Дикий Запад», «Наши друзья на Севере», «Дороги, которые мы выбираем». Настоящий успех пришел к актеру после пятидесяти лет. Мировую известность принесли Дэвиду Брэдли фильмы о Гарри Поттере. Среди зрителей разных возрастов актер известен как Аргус Филч – герой, вышедший из-под пера Джоан Роулинг. Второй масштабной ролью актера считается Уолдер Фрей из «Игры престолов», а третьей – Уилл Соммерс из «Тюдоров».