Месть Гарри Брауна (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Мрачный триллер, в котором сэр Майкл Кейн играет бывшего морпеха, мстящего за смерть своего друга. Гарри Браун — ветеран, служивший в морской пехоте. Теперь ему за 70, и о своем прошлом говорить он не любит. Гарри живет в маленькой квартире в когда-то престижном районе, теперь пришедшем в упадок. На улицах орудуют преступные банды, ведут бизнес наркоторговцы, бродит потерявшаяся молодежь. Насилие и преступность — привычное дело. По вечерам Гарри играет в шахматы со своим единственным другом Леонардом. Однажды тот рассказывает о своих проблемах с местной преступностью, а позже его тело находят в тоннеле неподалеку. Возмущенный некомпетентностью полиции, не способной справиться с беззаконием, Гарри решает вмешаться самостоятельно.



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