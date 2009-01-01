Месть Гарри Брауна (фильм, 2009) смотреть онлайн
Сюжет
Мрачный триллер, в котором сэр Майкл Кейн играет бывшего морпеха, мстящего за смерть своего друга. Гарри Браун — ветеран, служивший в морской пехоте. Теперь ему за 70, и о своем прошлом говорить он не любит. Гарри живет в маленькой квартире в когда-то престижном районе, теперь пришедшем в упадок. На улицах орудуют преступные банды, ведут бизнес наркоторговцы, бродит потерявшаяся молодежь. Насилие и преступность — привычное дело. По вечерам Гарри играет в шахматы со своим единственным другом Леонардом. Однажды тот рассказывает о своих проблемах с местной преступностью, а позже его тело находят в тоннеле неподалеку. Возмущенный некомпетентностью полиции, не способной справиться с беззаконием, Гарри решает вмешаться самостоятельно.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Криминал, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Дэниэл
Барбер
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актриса
Эмили
Мортимер
- ЧКАктёр
Чарли
Крид-Майлз
- ЛКАктёр
Лиам
Каннингэм
- БДАктёр
Бен
Дрю
- ДБАктёр
Дэвид
Брэдли
- ШХАктёр
Шон
Харрис
- Актёр
Джек
О’Коннелл
- ЛОАктёр
Ли
Оакс
- ДГАктёр
Джозеф
Гилган
- ГЯСценарист
Гари
Янг
- КБПродюсер
Кит
Белл
- Продюсер
Крис
Тикье
- МВПродюсер
Мэттью
Вон
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- ДПХудожница
Джейн
Петри
- ДУМонтажёр
Джо
Уокер
- МРОператор
Мартин
Руе