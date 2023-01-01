Биография

Майкл Кейн – актер, писатель, продюсер. Запомнился зрителям благодаря примечательному акценту кокни, который стал его отличительной чертой. Майкл – обладатель двух кинопремий «Оскар» и трех «Золотых Глобусов». Был удостоен титула рыцаря-бакалавра. Морис Джозеф Миклуайт (таково настоящее имя актера) родился в семье грузчика и поварихи – людей, очень далеких от кино. Учился Майкл довольно плохо и уже в 16 лет бросил школу. Он перепробовал несколько профессий, служил в армии, был в Корее в составе экспедиционного корпуса. Вернувшись домой, устроился помощником администратора в театр и неожиданно для себя понял, что полюбил актерское мастерство. Окончил курсы и стал участвовать в постановках, а затем получил приглашение на съемки. Был дважды женат: на актрисе Патрисии Хейнс и на модели Шакире Бэкш. Международное признание актер получил довольно рано: в возрасте 30 лет. Зрителям хорошо запомнился Майкл Кейн в роли аристократа-лейтенанта из «Злусов». Успех упрочил образ шпиона Палмера из «Досье „Ипкресс“»: в этот фильм Майкл Кейн был взят по рекомендации самого Шона Коннери. Актер также известен по фильмам «Гамбит», «Убрать Картера» и «Ограбление по-итальянски».