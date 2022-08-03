Последний охотник на ведьм (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Последний охотник на ведьм» (2015) — американский приключенческий боевик, главную роль в котором исполняет актер Вин Дизель, знакомый зрителю по фильмам «Три икса», «Форсаж», «Хроники Риддика». Также в фильме играют и другие именитые актеры — Майкл Кейн, Элайджа Вуд, Роуз Лесли. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Последний охотник на ведьм» в хорошем качестве. В современном мире среди людей по-прежнему живут ведьмы, они унаследовали магию у древней, но по-прежнему очень могущественной расы. После столетий конфликтов между людьми и ведьмами был заключен договор — колдуньям разрешается жить своей жизнью, но при условии, что они никогда не будут использовать магию против людей. Но перемирие — хрупкая вещь, ведь есть те, кто жаждет возвращения могущественной Королевы ведьм. Именно на них и охотится Колдер, последний охотник на ведьм, восемь столетий назад победивший самую могущественную из колдуний и в наказание обретший бессмертие. С тех пор он служит ордену «Креста и секиры» и следит за тем, чтобы нечисть не нарушала условия перемирия. Однажды умирает личный страж и летописец Колдера — 36-ой Долан. Обстоятельства гибели Долана настораживают охотника на ведьм и он принимается за расследование, в ходе которого обнаруживает следы черный магии и загадочное послание от своего стража… Чтобы узнать тайну гибели 36-го Долана и замыслы темных сил, советуем смотреть онлайн фильм «Последний охотник на ведьм» в хорошем качестве на нашем сайте.

