Биография

Роуз Лесли — шотландская актриса театра, кино и телевидения, известная широкой аудитории по роли одичалой Игритт в сериале «Игра престолов. В 2009 году удостоилась премии BAFTA в категории «Новый талант». Роуз родилась в Абердине, Шотландия, 9 февраля 1987 года. Актриса происходит из древнего шотландского клана. Детство провела в фамильном замке XV века. В 2008 годах Роуз окончила актерские курсы при Лондонской театральной академии. Свою первую роль она получила в этом же году в сериале «Злоключения за границей». Роуз Лесли появилась в первом сезоне драматического сериала «Аббатство Даунтон» в роли горничной Гвен в 2010 году. В 2012 году она присоединилась к касту «Игры престолов». Также в ее фильмографии числятся такие проекты, как сериал «Лютер», фэнтезийный боевик «Последний охотник на ведьм», научно-фантастический фильм «Морган», сериал «Хорошая борьба», экранизация романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле» и сериал Стивена Моффата «Жена путешественника во времени».