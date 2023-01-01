Хорошая борьба (Сериал, 2017 год) смотреть онлайн

Сюжет

Адвокат Диана Локхарт вынуждена выстраивать свою карьеру заново после крупного скандала на прежней работе. Кристин Барански в остросоциальном спин-оффе «Хорошей жены».



Спустя год после событий «Хорошей жены» крупная денежная афера уничтожает репутацию молодой юристки Майи Риндел и практически ничего не оставляет от финансовых запасов ее наставницы Дианы Локхарт. Им приходится уйти из родной уже юридической компании и искать новую работу. Диана принимает предложение от своей бывшей подчиненной Лукки Куинн и устраивается в престижную фирму «Реддик, Боусман и Колстад», где начинает работать с делами, связанными с полицейским насилием. В стремительно меняющемся мире Диану ждет множество препятствий, взлетов и падений на пути к успеху.



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