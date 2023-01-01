Хорошая борьба (Сериал, 2017 год) смотреть онлайн
- 18+44 мин
Хорошая борьба
Сезон 1 Серия 1
- 18+50 мин
Хорошая борьба
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Хорошая борьба
Сезон 1 Серия 3
- 18+39 мин
Хорошая борьба
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Хорошая борьба
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Хорошая борьба
Сезон 1 Серия 6
- 18+43 мин
Хорошая борьба
Сезон 1 Серия 7
- 18+40 мин
Хорошая борьба
Сезон 1 Серия 8
- 18+43 мин
Хорошая борьба
Сезон 1 Серия 9
- 18+47 мин
Хорошая борьба
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Адвокат Диана Локхарт вынуждена выстраивать свою карьеру заново после крупного скандала на прежней работе. Кристин Барански в остросоциальном спин-оффе «Хорошей жены».
Спустя год после событий «Хорошей жены» крупная денежная афера уничтожает репутацию молодой юристки Майи Риндел и практически ничего не оставляет от финансовых запасов ее наставницы Дианы Локхарт. Им приходится уйти из родной уже юридической компании и искать новую работу. Диана принимает предложение от своей бывшей подчиненной Лукки Куинн и устраивается в престижную фирму «Реддик, Боусман и Колстад», где начинает работать с делами, связанными с полицейским насилием. В стремительно меняющемся мире Диану ждет множество препятствий, взлетов и падений на пути к успеху.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
- БКРежиссёр
Брук
Кеннеди
- РКРежиссёр
Роберт
Кинг
- МЦРежиссёр
Майкл
Цинберг
- Актриса
Кристин
Барански
- Актриса
Сара
Стил
- Актёр
Ньямби
Ньямби
- МБАктёр
Майкл
Ботмэн
- Актриса
Одра
МакДональд
- Актриса
Каш
Джамбо
- Актёр
Делрой
Линдо
- Актриса
Роуз
Лесли
- Актёр
Гэри
Коул
- ЧБАктриса
Чармэйн
Бингва
- МКСценарист
Мишель
Кинг
- РКСценарист
Роберт
Кинг
- Сценарист
Фил
Олден Робинсон
- КДСценарист
Кит
Джозеф Эдкинс
- МКПродюсер
Мишель
Кинг
- РКПродюсер
Роберт
Кинг
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- СХХудожник
Стефен
Хендирксон
- ХСХудожница
Хильда
Старк
- МКМонтажёр
Мэттью
Крегор
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли