Хорошая борьба
Wink
Сериалы
Хорошая борьба
8.82017, The Good Fight 6 сезонов
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Хорошая борьба (Сериал, 2017 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

Сюжет

Адвокат Диана Локхарт вынуждена выстраивать свою карьеру заново после крупного скандала на прежней работе. Кристин Барански в остросоциальном спин-оффе «Хорошей жены».

Спустя год после событий «Хорошей жены» крупная денежная афера уничтожает репутацию молодой юристки Майи Риндел и практически ничего не оставляет от финансовых запасов ее наставницы Дианы Локхарт. Им приходится уйти из родной уже юридической компании и искать новую работу. Диана принимает предложение от своей бывшей подчиненной Лукки Куинн и устраивается в престижную фирму «Реддик, Боусман и Колстад», где начинает работать с делами, связанными с полицейским насилием. В стремительно меняющемся мире Диану ждет множество препятствий, взлетов и падений на пути к успеху.

Наблюдать за этим можно в драме «Хорошая борьба». Смотрите сериал «Хорошая борьба» в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Хорошая борьба смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хорошая борьба»

Всё