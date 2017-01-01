Хорошая борьба (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

У долгожданного спин-оффа «Хорошей жены», лучшей юридической драмы современности, те же шоураннеры – Мишель и Роберт Кинг, и запала ничуть не меньше. Действие шоу происходит ровно через год после событий финального эпизода оригинала.





