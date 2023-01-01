Биография

Одра МакДональд — американская актриса театра и кино, певица. Двукратная лауреатка музыкальной премии «Грэмми» и шестикратная лауреатка театральной премии «Тони». Родилась в ФРГ 3 июля 1970 года. Одра обучалась в средней школе имени Теодора Рузвельта. В 1993 году она окончила Джульярдскую школу искусств. После обучения МакДональд стала активно играть в театре и в итоге получила шесть премий «Тони» во всех актерских номинациях. В 1998 году Одра записала свой дебютный музыкальный альбом Way Back to Paradise, а после выпустила еще три успешные пластинки. Актерская карьера Одры МакДональд началась в середине 90-х с сериалов «Улица Сезам» и «Убойный отдел». Самые известные проекты, в которых участвовала актриса: «Анатомия страсти», «Конь БоДжек», ремейк «Красавицы и чудовища» и музыкальный байопик об Арете Франклин «Респект».