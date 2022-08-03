Wink
Сериалы
Хорошая борьба
5-й сезон

Хорошая борьба (сериал, 2021) сезон 5 смотреть онлайн

8.92021, The Good Fight 10 серий
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

О сериале

У долгожданного спин-оффа «Хорошей жены», лучшей юридической драмы современности, те же шоураннеры – Мишель и Роберт Кинг, и запала ничуть не меньше. Действие шоу происходит ровно через год после событий финального эпизода оригинала. Смотрите сериал «Хорошая борьба» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хорошая борьба»