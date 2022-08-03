У долгожданного спин-оффа «Хорошей жены», лучшей юридической драмы современности, те же шоураннеры – Мишель и Роберт Кинг, и запала ничуть не меньше. Действие шоу происходит ровно через год после событий финального эпизода оригинала. Смотрите сериал «Хорошая борьба» в подписке Amediateka на Wink.

