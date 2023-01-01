Мисс Остин (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Биографическая драма, погружающая в историю семейных отношений Джейн Остин с ее родственниками. Смотреть сериал «Мисс Остин» 2025 года можно по подписке на видеосервисе Wink.
1830 год. После кончины Джейн Остин ее сестра Кассандра приезжает к своей давней подруге Изабелле. Девушка скрывает истинные мотивы своего визита: ее волнует не столько сама Изабелла, сколько письма Джейн Остин, которые хранятся в этом доме. Кассандра считает, что если тайная переписка ее сестры будет опубликована, это испортит репутацию знаменитой писательницы.
Удастся ли Кассандре найти эти загадочные письма? Что такого ужасного в них содержится? «Мисс Остин», сериал 2025 года, будет доступен на Wink.
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СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
Рейтинг
- ЭУРежиссёр
Эшлин
Уолш
- КХАктриса
Кили
Хоуз
- АЭАктёр
Альфред
Энок
- ПФАктриса
Пэтси
Ферран
- ЛХАктриса
Лив
Хилл
- Актриса
Джессика
Хайнс
- СКАктриса
Синнёве
Карлсен
- Актриса
Роуз
Лесли
- ФЛАктриса
Филлис
Логан
- ММАктриса
Миррен
Мак
- Актёр
Макс
Айронс
- КМАктёр
Кевин
Макнэлли
- АГСценарист
Андреа
Гибб
- АГПродюсер
Андреа
Гибб
- КХПродюсер
Кили
Хоуз
- КЛПродюсер
Кристин
Ланган
- ЭУПродюсер
Эшлин
Уолш
- ДХХудожник
Джон
Хэнд
- ДШКомпозитор
Доминик
Шеррер