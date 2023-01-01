Мисс Остин
Wink
Сериалы
Мисс Остин
8.72025, Miss Austen 1 сезон
Мелодрама, Драма18+
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Мисс Остин (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Биографическая драма, погружающая в историю семейных отношений Джейн Остин с ее родственниками. Смотреть сериал «Мисс Остин» 2025 года можно по подписке на видеосервисе Wink.

1830 год. После кончины Джейн Остин ее сестра Кассандра приезжает к своей давней подруге Изабелле. Девушка скрывает истинные мотивы своего визита: ее волнует не столько сама Изабелла, сколько письма Джейн Остин, которые хранятся в этом доме. Кассандра считает, что если тайная переписка ее сестры будет опубликована, это испортит репутацию знаменитой писательницы.

Удастся ли Кассандре найти эти загадочные письма? Что такого ужасного в них содержится? «Мисс Остин», сериал 2025 года, будет доступен на Wink.

Все сезоны сериала Мисс Остин смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мисс Остин»