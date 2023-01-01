Мисс Остин (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сериал «Мисс Остин», 1 сезон, смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink. Историческая драма, рассказывающая о семье Джейн Остин, со звездой сериала «Игра престолов» Роуз Лесли.



События 1 сезона происходят в 1830 году. После кончины Джейн Остин Кассандра, ее сестра, приезжает навестить свою подругу Изабеллу. Та оказалась в тру�дной жизненной ситуации: после смерти отца ей грозит потеря семейного дома. Кажется, что Кассандра приехала, чтобы поддержать подругу в непростое время. Однако за внешней заботой скрывается настоящая цель визита: девушка надеется найти письма своей сестры, которые могут навредить доброму имени писательницы. Оказывается, Джейн Остин долго переписывалась с покойной женой хозяина дома, Элизой. Поиск писем вызывает в памяти Кассандры воспоминания из детства, которые отчасти и вдохновили Джейн на создание своих книг.



Выяснит ли Кассандра, о чем писала ее сестра Джейн и почему теперь это может угрожать ее репутации? Насколько болезненными окажутся воспоминания из семейного прошлого? Узнаете в 1 сезоне сериала «Мисс Остин» — сериал смотреть онлайн можно будет на Wink.



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