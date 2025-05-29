Мисс Остин (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыМисс Остин1-й сезон1-я серия
1830 год. После смерти Джейн Остин её сестра Кассандра отправляется навестить свою подругу Изабеллу в тайной надежде обнаружить в доме письма покойной жены хозяина — Элизы, которая состояла в длительной переписке с Джейн. Кассандра убеждена: попав в чужие руки, эти письма могут разрушить репутацию великой писательницы.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время51 мин / 00:51
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЭУРежиссёр
Эшлин
Уолш
- КХАктриса
Кили
Хоуз
- АЭАктёр
Альфред
Энок
- ПФАктриса
Пэтси
Ферран
- ЛХАктриса
Лив
Хилл
- Актриса
Джессика
Хайнс
- СКАктриса
Синнёве
Карлсен
- Актриса
Роуз
Лесли
- ФЛАктриса
Филлис
Логан
- ММАктриса
Миррен
Мак
- Актёр
Макс
Айронс
- КМАктёр
Кевин
Макнэлли
- АГСценарист
Андреа
Гибб
- АГПродюсер
Андреа
Гибб
- КХПродюсер
Кили
Хоуз
- КЛПродюсер
Кристин
Ланган
- ЭУПродюсер
Эшлин
Уолш
- ДХХудожник
Джон
Хэнд
- ДШКомпозитор
Доминик
Шеррер