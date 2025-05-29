Мисс Остин (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1830 год. После смерти Джейн Остин её сестра Кассандра отправляется навестить свою подругу Изабеллу в тайной надежде обнаружить в доме письма покойной жены хозяина — Элизы, которая состояла в длительной переписке с Джейн. Кассандра убеждена: попав в чужие руки, эти письма могут разрушить репутацию великой писательницы.

