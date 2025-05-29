Мисс Остин (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Мисс Остин. Сезон 1. Серия 1
Мисс Остин
1-й сезон
1-я серия
8.72025, Miss Austen
Мелодрама, Драма18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1830 год. После смерти Джейн Остин её сестра Кассандра отправляется навестить свою подругу Изабеллу в тайной надежде обнаружить в доме письма покойной жены хозяина — Элизы, которая состояла в длительной переписке с Джейн. Кассандра убеждена: попав в чужие руки, эти письма могут разрушить репутацию великой писательницы.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мисс Остин»