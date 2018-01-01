Биография

Макс Айронс — британский актер. В основном известен по участию в сериалах. Родился в Лондоне 17 октября 1985 года. Мать и отец Макса были непосредственно связаны с кинобизнесом — оба снимались в кино, а отец — Джереми Айронс — даже получил «Оскар». Макс увлекался спортом и подавал большие надежды в гребле, регби, плавании. Но в результате выбрал карьеру актера. Несмотря на то что отец активно отговаривал его от актерской профессии. Поначалу пришлось сниматься в рекламе и работать фотомоделью — с актерской карьерой не ладилось, роли предлагали редко, да и они были эпизодическими. Толчком для кинокарьеры Макса Айронса стало приглашение в фильм «Дориан Грей». Прославился Макс после следующей ленты — это был мрачный триллер «Красная шапочка». Затем случилась главная роль в ленте «Гостья», за которой последовали сериалы «Белая королева» и «Скрюченный домишко». Сыграл Джо Тернера в шпионском сериале «Кондор». Также актера можно увидеть в сериалах «Маленькая барабанщица» и «Молодой Шерлок».