Скрюченный домишко
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Скрюченный домишко

Скрюченный домишко (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.42017, Crooked House
Драмы, Криминал110 мин18+
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Сюжет

София, внучка олигарха Аристида Леонидиса, приглашает частного детектива Чарльза Хейуорда расследовать убийство ее дедушки. Она уверена: кто-то из домочадцев отравил его. Взявшись за расследование, Чарльз выясняет, что мотив мог быть у всех. Даже у Софии…

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb