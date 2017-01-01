Скрюченный домишко (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.42017, Crooked House
Драмы, Криминал110 мин18+
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Сюжет
София, внучка олигарха Аристида Леонидиса, приглашает частного детектива Чарльза Хейуорда расследовать убийство ее дедушки. Она уверена: кто-то из домочадцев отравил его. Взявшись за расследование, Чарльз выясняет, что мотив мог быть у всех. Даже у Софии…
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЖПРежиссёр
Жиль
Паке-Бреннер
- Актёр
Макс
Айронс
- СМАктриса
Стефани
Мартини
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Онор
Нифси
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- ДСАктёр
Джулиан
Сэндс
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- КМАктёр
Кристиан
Маккэй
- АААктриса
Аманда
Аббингтон
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- ЖПСценарист
Жиль
Паке-Бреннер
- АКСценарист
Агата
Кристи
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт