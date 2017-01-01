Скрюченный домишко (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

София, внучка олигарха Аристида Леонидиса, приглашает частного детектива Чарльза Хейуорда расследовать убийство ее дедушки. Она уверена: кто-то из домочадцев отравил его. Взявшись за расследование, Чарльз выясняет, что мотив мог быть у всех. Даже у Софии…



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